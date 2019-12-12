В России подорожал кроссовер Volkswagen Tiguan

Компания Volkswagen повысила цены на большинство комплектаций своего популярного кроссовера Tiguan в России. Согласно информации, опубликованной аналитиками портала «Цена Авто», стоимость «Тигуана» в РФ в зависимости от версии увеличилась на сумму от 30 до 70 тысяч рублей.

Прежние ценники сохранили исключительно самые доступные комплектации – Trendline и Winter Edition, оснащаемые базовым мотором на 125 лошадиных сил. За первую версию просят от 1 миллиона 499 тысяч рублей, а за вторую – 1 миллион 559 тысяч рублей соответственно.

Все остальные комплектации подверглись изменению цен в сторону увеличения. Отныне стоимость версии Winter Edition составляет от 1 миллиона 659 тысяч до 1 миллиона 759 тысяч рублей. За комплектацию Connect просят от 1 миллиона 779 тысяч до 1 миллиона 879 тысяч рублей. Стоимость модификации OFFROAD составляет от 1 миллиона 809 до 2 миллионов 149 тысяч рублей, а версии Exclusive – от 1 миллиона 939 до 2 миллионов 179 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию Sporline теперь придется заплатить от 2 миллионов 519 тысяч до 2 миллионов 649 тысяч рублей.

Напомним, что кроссовер Volkswagen Tiguan продается в России с четырьмя бензиновыми моторами, а также одним дизельным агрегатом. Мощность первых составляет 125, 150, 180 и 220 л.с., а последнего – 150 «сил».