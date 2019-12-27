В России одобрили введение нового штрафа

Представители Кабинета министров сообщили о том, что за неоплаченный проезд по платным участкам дорог всё-таки будет введён штраф. Стоит отметить, что этот вопрос был на обсуждении достаточно давно, но решение всё-таки было принято до нового года.

Окончательный вердикт по этому поводу был вынесен только вчера в рамках профильного заседания, на котором рассматривались перспективы развития скоростных автомобильных дорог на территории Российской Федерации. Причиной тому является увеличение количества недобросовестных автомобилистов, которые пренебрегали необходимостью оплаты проезда, ведь за это не было предусмотрено никакого наказания.

В настоящий момент ведётся разработка нового законопроекта, который будет вносить правки в Кодекс об административных нарушениях. В нём будет указана и сумма штрафных санкций, и вынесено определение самому нарушению.

Пока что неясно, сколько отчаянным автовладельцам придётся заплатить за своё нежелание следовать правилам. Ходят слухи, что сумма санкций составит от 5 до 10 тысяч рублей. При этом, все вырученные средства ведомство будет направлять на ремонт дорог. Эксперты полагают, что если штрафы будут действительно на столь высоком уровне, то вероятнее всего количество нарушителей будет стремиться к нулю.