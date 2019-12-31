В Госдуме хотят наказывать тех, кто часто включает «аварийку»

Представители Государственной Думы России выступили с предложением ввести наказание для тех, кто регулярно злоупотребляет использованием аварийной установки.

Как оказалось, причиной тому стало значительно увеличенное количество ситуаций в столице, в которых владельцы автомобилей оставляли свои транспортные средства прямо посреди проезжей части и отлучались по делам, просто включив аварийку. В результате, таких «аварийных» машин может собраться несколько рядов, из-за чего значительно снижается пропускная способность даже улиц с широкими дорогами.

Таким образом, абсолютно все автомобилисты имеют возможность безнаказанно остановиться на любом участке дороги, которая не имеет специальных парковочных мест. Это полностью подрывает авторитет платных стоянок. Поэтому эту проблему нужно решать.