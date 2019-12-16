В Ferrari решительно против электрокаров

Глава итальянской премиальный компании сообщил о том, что в настоящий момент технологии по созданию электрифицированных автомобилей находятся на самой низкой стадии развития.

Ferrari готовится выпустить свой первый электрокар не раньше, чем через 5 лет. Эту информацию лично подтвердил глава предприятия. Он отметил, что в настоящий момент технология по созданию ёмких аккумуляторов находится не на той стадии развития, которая позволяла бы использовать продукцию для комплектации электрокаров их бренда. В частности, Луи Камиллери не устраивает мощность актуальных аккумуляторов, а также количество времени, необходимого для восполнения заряда.

При этом, директор отметил, что фирма не против электрифицированных машин как таковых. Однако, устанавливать столь тяжелые батареи на спортивные суперкары бренд не собирается, ведь это повлияет на показатели динамики, что просто противоречит концепции бренда. И, фирма не хочет отходить от своих принципов только для того, чтобы поучаствовать в популярном движении «производителей электрокаров».

Напомним, что ранее поступала информация о том, что первый электрический автомобиль Ferrari будет выпущен к 2022 году. Позже сроки сдвинули до 2023 года. Теперь же и вовсе речь идёт только про 2025 год. Хотя, работы над гибридными модификациями будут продолжаться дальше.