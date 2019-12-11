У выпившего автомобилиста могут отнять машину

Представители Министерства внутренних дел вновь выступили с предложением, внести определённые поправки относительно автомобилистов в Кодекс об административных нарушениях.

Сообщается, что в МВД хотят добиться, чтобы у пьяных автомобилистов могли конфисковать их транспортные средства. Соответствующий документ уже был внесён на рассмотрение. Буквально вчера представители ведомства ГИБДД сообщили, что полностью поддерживают своих коллег и полагают, что наказывать нетрезвых водителей нужно намного сильнее, нежели позволяет законодательство сейчас. Ведь, плачевная статистика в очередной раз доказывает, что действующие нормы не до конца эффективны и по вине пьяных автомобилистов всё чаще случаются страшные аварии.

Отметим, что предложение по изменению законодательства будет рассмотрено уже в новом году. Если оно найдет поддержку у большинства, то в силу такое нововведение вероятнее всего вступит примерно через год.