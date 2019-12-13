Транспортный налог отменять передумали

Депутаты рассказали о том, почему они не поддержали полную отмену транспортного налога. Как оказалось, они боятся того, что это приведет к потере части доходов бюджетов субъектов Российской Федерации.

Стоит отметить, что сам законопроект рассматривался только в первом чтении. И его сразу же забраковали депутаты. Инициаторы же нововведений, представители «Единой России», как могли, защищали свою задумку, указывая на перечень её очевидных преимуществ. Однако, на общий итог голосования это не повлияло. Отменять транспортный налог не стали.

Чиновники отметили, что просто не имеют права наносить серьёзный ущерб городским бюджетам, куда и зачисляются транспортные налоги. При этом, никто не пояснил, почему именно граждане Российской Федерации должны выплачивать именно такую процентную ставку и как можно сделать формирование стоимости транспортного налога более лояльным.