ТОП-5 иномарок, которые ржавеют в России быстрее остальных

Редакция Daily-Motor.ru, перелопатив кучу форумов, а также ознакомившись с многочисленными отзывами на автомобили, в которых их владельцы жаловались на лакокрасочное покрытие своих машин, составила пятерку подержанных иномарок в России, которые ржавеют в России быстрее остальных.

На первой строчке этого антирейтинга расположились автомобили Mercedes-Benz 2003-2005 годов выпуска, кузова которых гниют в местах колесных арок и низа дверей. Наиболее актуальна эта проблема для моделей S-Class W220 и C-Class W203, где порой восстановить участки, подвергшиеся коррозии, попросту невозможно.

Вторая позиция досталась седану Daewoo Nexia. Из-за отсутствия оцинковки ржавчина на лакокрасочном покрытии этой узбекской 4-дверки при должном уходе проявляется уже в первые годы с момента эксплуатации. Иногда доходит до того, что пороги и арки автомобиля прогнивают до сквозных отверстий.

В ТОП-3 самых ржавеющих б/у-иномарок оказались и автомобили Mazda3 и Mazda6 середины «нулевых», которые отличались слабым ЛКП, из-за которого от коррозии сильно страдали крышка багажника, пороги и даже пол. Последующие генерации «трешек» и «шестерок» практически полностью избавились от этих болячек.

Замыкают пятерку этого рейтинга три модели Nissan – седан Teana, пикап Navara и внедорожник Pathfinder. Поэтому покупая даже относительно свежие экземпляры этих моделей, готовьте деньги на дополнительную антикоррозионную обработку, если, конечно, её уже не сделал предыдущий владелец машины.