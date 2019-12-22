«Суперкар-мутант», сделанный из Lamborghini, продадут на аукционе

В рамках аукциона «Mecum» на торги выставлен необычный суперкар-мутант, который до кастомизации был спорткаром Lamborghini Espada 1968 года выпуска. Таких машин за десять лет производства этой модели было выпущено всего 1 тысяча 217 единиц, один из которых прошел процедуру глубокого тюнинга от ателье Danton Art Kustoms в 2018 году, превратившего его в гоночного «монстра».

Теперь автомобиль значится в списке ближайших торгов аукционного дома «Mecum», который собирается выручить за него от 200 до 250 тысяч долларов (около 12 миллионов 500 тысяч – 15 миллионов 500 тысяч рублей по текущему курсу).

От оригинального Lamborghini Espada «суперкару-мутанту» достались только базовые детали, в том числе 3,9-литровый агрегат V12 на 350 лошадиных сил.

В остальном же автомобиль стал максимально аскетичным, получив подрезанные стойки крыши, большие колеса, а также лишившись практически всего, что было в салоне, кроме итальянского триколора.