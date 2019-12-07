Составлен ТОП самых ожидаемых кроссоверов в России в 2020 году

Грядущий 2020 год обещает стать весьма богатым на автомобильные новинки. Российский авторынок постепенно оправляется от последствий финансового кризиса, а автопроизводители становятся смелее, порой выводя в продажу даже нишевые модели, которые не будут пользоваться спросом, но этот рейтинг не об этом. Эксперты портала «Цена Авто» составили ТОП самых ожидаемых среднеразмерных кроссоверов и внедорожников, которые появятся в реализации в РФ в 2020 году.

Так, в первом квартале 2020 года в Россию обещают привезти новый Opel Grandland X. Европейская версия этой модели сходит с конвейера завода в Сошо (Франция), а для нас «Опель» организует производство кроссовера в Калуге. Другой новинкой от Opel для РФ станет премиальная модель DS7 Crossback, дебют которого состоялся еще в 2017 году. Автомобиль будет конкурировать с моделями немецкой тройки: Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC.

Со стороны «китайцев» пополнения стоит ждать от компании Geely, которая планирует начать продажи в России нового купе-кроссовера FY11, спроектированного в паре с Volvo.

«Японцы» обещают в 2020 году вывести на российский рынок обновленный Honda CR-V пятой генерации, а также рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport.

От «немцев» стоит ждать появления 7-местной версии Volkswagen Tiguan, которая уже получила ОТТС для продаж в России и будет поставляться к нам напрямую из Мексики. Другая немецкая компания – Audi – выведет на рынок второе поколение Q5 и её спорт-верси SQ5. Произойти это должно во втором и третьем квартале соответственно.