Седан Geely Vision на базе Toyota Corola E120 – обновился

Компания Geely представила рестайлинговый седан Vision, разработанный на архитектуре японского седана Toyota Corolla E120 образца 2000 года. В рамках обновления 4-дверка получила «посвежевший» дизайн экстерьера, а также обзавелся расширенными функциями «мультимедийки».

Визуально отличить рестайлинговый Geely Vision от дореформенной модели можно по другим бамперам, переработанной радиаторной решетке и новым 4-секционным дневным ходовым огням, сменившим прежние горизонтальные полосы.

В интерьере седана появились новые декоративные элементы, дефлекторы вентиляции иной формы и штатная мультимедийная система G-NetLink с 8-дюймовым сенсорным экраном, которая «научилась» поддерживать голосовые команды.

В моторной гамме нового Geely Vision изменений не произошло. Четырехдверка по-прежнему комплектуется безальтернативным 1,5-литровым бензиновым агрегатом, отдача которого составляет 109 лошадиных сил. В качестве трансмиссий предложена «механика» или бесступенчатый вариатор.