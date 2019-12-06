Седан Geely Emgrand GT покинул российский авторынок

Компания Geely завершила продажи в России своего флагманского седана Emgrand GT. Дилеры марки распродали практически все складские запасы этой модели, а производство было прекращено несколько месяцев назад. Вся информация о 4-дверке исчезла с официального сайта компании в РФ.

Напомним, что Geely объявила об отказе от продаж своего флагманского седана Emgrand GT еще в сентябре прошлого года. На смену этой модели должен прийти гибридный седан GE, дебютировавший на Московском автосалоне (ММАС-2018), но пока никаких подробностей о том, когда именно новинку привезут в Россию, нет. Не исключено, что в Geely и вовсе решили отказаться от этой идеи, так как, по слухам, при тестах GE в зимних условиях электроника автомобилей давала сбои.

На сегодняшний день модельный ряд компании Geely в России представлен тремя моделями: кроссовером Atlas, седаном Emgrand 7 и кроссовером Emgrand X7.