С 2020 года дилеры помогут регистрировать авто

Начиная с нового года в Российской Федерации изменится порядок процедуры регистрации новых транспортных средств. Об этом сообщил глава правительства, предварительно подписав документ.

Так, все покупатели автомобилей смогут прямо в салоне дилеров провести регистрацию транспортного средства, не тратя время на личное посещение отделения ГИБДД. Как оказалось, все отечественные автосалоны получат возможность войти в статус «специализированного учреждения». Дилеров будут проверять по утверждённой процедуре, и если все документы будут находиться в порядке и компания будет соответствовать государственным требованиям, она сможет выдавать при покупке автомобиля новому владельцу весь комплект документов, а также номера.

Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что не все довольны таким нововведением, так как процедура будет платной. Пока что неизвестна точная стоимость услуги, дилеры говорят, что она не превысит 500 рублей. Но, многие убеждены, что реальная сумма будет значительно выше.