Появились подробности про электрифицированный BMW X3

Немецкий автомобильный производитель рассекретил основные технические характеристики своей первой электрической модели, которая пойдёт в серийный выпуск. Сообщается, что старт конвейера назначен на следующий год.

Напомним, что первый предвестник серийного электрокара появился в качестве концепта ещё в прошлом года. Тогда он оснащался системой полного привода и имел две силовых установки. Но, многие эксперты сомневались, что в серийной модификации машина будет иметь аналогичные характеристики.

К слову, так и оказалось. В продажу новинка поступит только в заднеприводной версии. Силовая установка получит мощность в 286 лошадиных сил. Особенностью мотора является отказ от применения редкоземельных металлов. А вот динамические характеристики пока держатся в тайне.

Что касается аккумулятора, то он получит ёмкость в 74 кВтч. В результате BMW iX3 будет иметь запас хода в 440 километров. И это вполне соответствует ожиданиям среднестатистического покупателя. Стоимость автомобиля пока держится в тайне.