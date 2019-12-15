Почему лучше не ждать 2020 года для покупки нового автомобиля

В предыдущие годы на российском авторынке сложилась тенденция, по которой наиболее оптимальным месяцем для покупки нового автомобиля был январь, поскольку в начале нового года дилеры избавлялись от машин прошлого года выпуска, давая на них большие скидки. Почему в нынешнем году смысла дожидаться января 2020 года для покупки нового автомобиля нет – рассказали эксперты издания «Автовзгляд».

Так, уже с 1 января 2020 года в силу вступят обновленные ставки утилизационного сбора, что, практически наверняка, увеличит стоимость новых машин на 2-5%. По самому оптимистичному прогнозу, машины в любом случае подорожают на 1,5-2% от цен этого года.

Еще одной причиной, по которой дилеры могут взяться за переписывание прайс-листов своих автомобилей в сторону увеличения цен уже с начала 2020 года, является внедрение этикеток энергоэффективности.

В этот список входит и инфляция в 4%, и попытки продолжения устранения дисбаланса между рублевыми и валютными ценами, который сформировался в конце 2014 года.

Суммарно все эти факторы могут не только не помочь выиграть в стоимости при покупке нового автомобиля в январе 2020 года, но и вовсе оказаться в проигрыше, даже с учетом спецпредложений от дилеров.