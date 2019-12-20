Peugeot привезёт в Россию новый кроссовер 2008

Представители французского автопроизводителя рассказали о том, что фирма планирует уже весной будущего года привезти в Россию свой новый компактный паркетник модели 2008 во втором поколении.

Напомним, что новинка была официально представлена общественности летом этого года. В основе автомобиля лежит платформа СМА. Машина имеет длину в 4 метра 30 сантиметров, тогда как размер колёсной базы составляет 2 метра 60 сантиметров. Для удобства пассажиров, несмотря на компактные габариты, автомобиль предлагает 434 литра свободного места в багажнике.

На европейском рынке кроссовер продаётся с мотором наддувного типа на 1.2 литра, который может иметь мощность в 100, 130 и 155 лошадиных сил. Все агрегаты сочетаются с коробкой автомат на 8 ступеней и с механикой на 6 ступеней. Помимо этого, в линейку войдёт мотор с объёмом в полтора литра с мощностью в 100 лошадиных сил, которому положена только механическая трансмиссия. Сообщается, что машина продаётся и в электрифицированной версии мощностью в 136 лошадиных сил. Но, вероятнее всего, до нашей страны доберутся только кроссоверы с ДВС.