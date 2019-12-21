Обновленное кросс-купе CX-4 от Mazda сходу стало бестселлером

В начале ноября этого года компания Mazda вывела в продажу в Китае обновленную версию своего кросс-купе CX-4. Согласно последним данным, полученным от аналитиков японской марки, новинка за месяц смогла завоевать статус бестселлера с результатом в 5 тысяч проданных машин, обойдя таких крупных игроков в «Поднебесной», как Hyundai Tucson и Skoda Kodiaq.

Модернизированная версия вседорожника Mazda получила новую фирменную стилистику, обзаведясь другими бамперами, зауженной головной оптикой и новыми задними фонарями.

В моторной линейке кросс-купе все осталось по-прежнему. В гамму двигателей входят 2- и 2,5-литровые агрегаты, выдающий 158 и 192 лошадиные силы соответственно. В качестве трансмиссий для покупателей этой модели предложены 6-скоростная МКПП или 6-диапазонный «автомат». Привод может быть как передним, так и полным.

Стоимость рестайлингового Mazda CX-4, пока продающегося только в Китае, начинается от 149 тысяч 800 юаней или 1 миллиона 335 тысяч рублей по актуальному курсу. За «топовую» версию этой модели просят 219 тысяч 900 юаней или 1 миллион 955 тысяч рублей.