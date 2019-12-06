Новый участок М4 «Дон» готовится к открытию

Уже в первом квартале будущего года состоится открытие нового участка трассы М4 «Дон», который проходит в обход села Лосева.

Несмотря на то, что этот населённый пункт слишком маленький, большинство тех, кто в сезон отпусков отправляется на море по этой трассе, хорошо знают этот посёлок. Ведь именно там собираются просто немыслимые пробки. Дело в том, что на этом участке дорога имеет всего две полосы, при этом, в жаркое время года на неё приходится трафик до 40 тысяч автомобилей в сутки. Помимо больших заторов, сильно разрушалось дорожное покрытие.

В результате, чтобы улучшить ситуацию и увеличить пропускную способность района, было решено построить новый участок трассы М4 «Дон», которая будет проходить в обход посёлку. Изначально дорогу планировалось открыть в конце будущего года. Однако, в Автодоре приняли решение ускорить работы и завершить их до старта сезона отпусков.

Несмотря на мнение скептиков, по всей видимости трассу всё-таки удастся закончить в обновлённые сроки. Пока что точной даты запуска дороги не называют, однако, представители проекта уверяют, что открытие состоится в первые недели будущего года.