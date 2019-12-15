Новый Toyota RAV4 пользуется высоким спросом в России

По итогам ноября 2019 года объем продаж автомобилей Toyota в России составил 8 тысяч 806 единиц, что на 12 процентов ниже, чем было годом ранее. С начала этого года дилеры реализовали 91 тысячу 87 машин японской марки, что также соответствует падению на 5%.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), на сегодняшний день Toyota располагается на шестой строчке среди всех автопроизводителей, представленных в РФ, а рыночная доля компании составляет 5,8%.

Самой популярной моделью «Тойоты» в России остается седан D-класса – Camry (2 тысячи 868 продаж в ноябре; -17%). На второй строчке идет кроссовер RAV4, недавно вышедший в продажу в РФ во втором поколении. «РАВ4» в отличии от «Камри» демонстрирует обратную динамику, нарастив объем реализации в ноябре на 17% – до 2 тысяч 672 единиц.