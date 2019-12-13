Новый седан Nissan Skyline стал ещё шикарнее

Дебют новых автомобилей Nissan Skyline состоится уже в начале будущего года. Пока что машины не сменили статус концептуальной версии на серийную. Однако, уже появились некоторые данные про обновления.

Уже известно, что в январе фирма Nissan привезёт на тематическую выставку сразу несколько своих автомобилей, но именно две версии седана Skyline поступят на мировой рынок. Речь идёт про 400R Sprint и Skyline Deluxe Advanced. Главной особенностью второго автомобиля является двойная расцветка кузова. Верхняя часть будет выполнена в серебристом цвете, а нижняя – в коричневом с матовым покрытием. Интерьер новинки пока рьяно маскируют, очевидно, скрывая там инновационные решения. Под капотом авто будет работать мотор на 6.5 литров в сочетании с электродвигателем на 68 лошадиных сил. Общая отдача агрегатов составит 359 лошадиных сил.

Концепт 400R Sprint будет работать за счёт битурбированного трёхлитровго мотора, форсированного до 405 лошадиных сил. Мотор сочетается с коробкой автомат на 7 ступеней. Машина получит массивный обвес, крупные детали экстерьера и агрессивный внешний вид. На капоте появились стильные прорези.