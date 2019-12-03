Новый Lexus GX 460 вышел в продажу в России

До российских дилеров добрался обновленный внедорожник Lexus GX 460. Автомобиль 2020 модельного года доступен для покупателей в трех комплектациях, а также с опциональным пакетом Sport. Стоимость новинки стартует с отметки в 4 миллиона 565 тысяч рублей. За «топовый» вариант исполнения просят 5 миллионов 61 тысячу рублей.

Новый GX 460 получил перелицованный дизайн, в котором выделяется массивная радиаторная решетка с оригинальным узором, а также другая головная оптика. С пакетом Sport внешний облик внедорожника можно будет сделать более динамичным.

Линейка двигателей нового GX 460 осталась прежней – безальтернативный 4,6-литровый агрегат на 296 «скакунов» при 438 Нм крутящего момента. В связке с мотором работает 6-диапазонный «автомат», полный привод и 2-ступенчатая «раздатка».

В арсенал базовой версии нового Lexus GX 460 вошли: 2- или 3-зонный климат-контроль, передние сиденья с электрообогревом, датчики света и дождя, контроль давления в шинах, активная подвеска с задними пневмобаллонами, круиз-контроль, мультимедийная система с навигацией, камеры кругового видеообзора и многое другое.