Новый Hyundai Solaris появится в РФ в 2020 году

Управляющий директор российского офиса «Хэндэ Мотор СНГ» Алексей Калицев на встрече с журналистами назвал предварительные даты выхода в продажу обновленных Hyundai Solaris и Hyundai Creta, а также спецверсии кроссовера Tucson N-Line и нового большого внедорожника Palisade.

Рестайлинговый «Солярис», тестовое производство которого уже ведется на мощностях завода марки в РФ, поступит в продажу первым в 2020 году – произойти это должно в феврале-марте. После него в стране дебютирует слегка обновленный «паркетник» Hyundai Creta.

Во втором квартале для россиян станет доступна специальная комплектация кроссовера Hyundai Tucson с приставкой N-Line, отличающийся от обычного «Туксона» спортивным дизайном.

Наконец, последней новинкой от «Хендэ» в 2020 году станет большой кроссовер Palisade, который уже успешно себя зарекомендовал на родном для компании корейском рынке. Теперь же Hyundai рассчитывает, что данная модель завоюет лидерство в своем классе во всех других странах, где его планируется продавать, в том числе и в России.