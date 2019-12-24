Новая Toyota Supra оказалась быстрее BMW Z4 на Нюрбургринге

Японское купе Toyota Supra на днях прошло испытание на легендарном немецком треке Нюрбургринг.

За рулем спорткара GR Supra пятого поколения находился гонщик Кристиан Гебхард, которому удалось преодолеть «Северную петлю» за 7 минут 52,17 секунды, что на 3,24-секунды быстрее, чем ранее это сделал соплатформенный родстер BMW Z4 M40i с аналогичным турбированным 340-сильным двигателем и тем же гонщиком в 2018 году.

Напомним, что в России стоимость новой Toyota Supra составляет от 5 миллионов 534 тысяч рублей, что на 650 тысяч рублей выше, чем просят за BMW Z4 M40i.