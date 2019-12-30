На Украине продают уникальную «девятку» с деревянной панелью

Один из украинских сайтов объявлений опубликовал предложение о продаже уникального автомобиля ВАЗ-2109, в салоне которого вместо традиционной передней панели установлена панель, выполненная из лакированного дерева. За автомобиль 1990 года выпуска с пробегом в 5 тысяч 555 километров просят 30 тысяч 800 гривен, что эквивалентно сумме в 81 тысячу рублей по текущему курсу.

Судя по опубликованным в объявлении фотографиям, деревянная передняя панель имеет весь соответствующий функционал, не уступая заводской: здесь и дефлекторы обдува, и приборный щиток, а также имеется выдвижной бардачок. Рулевое колесо также выполнено из дерева.

Приводит в движение уникальную «девятку» родной 1,3-литровый агрегат, способный работать как на бензине, так и на природном газе.

Согласно информации, опубликованной в объявлении, машина находится в Старобельске Луганской области.