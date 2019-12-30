Mitsubishi постепенно отказывается от дизельных моторов

Представители компании Mitsubishi сообщили о том, что по всей вероятности в скором времени из их линейки совсем исчезнут дизельные моторы.

Так, в течение двух лет фирма собирается выпустить только две обновлённые модификации автомобилей, которые будут работать за счёт дизельных силовых агрегатов. Скорее всего речь идёт про Outlander и Pajero Sport. Таким образом, фирма хочет вплотную приблизиться к этапу глобальной электрификации всех своих транспортных средств. Более того, фирма не планирует больше инвестировать в сферу разработок новых дизельных агрегатов, так как полагает, что гибридные силовые установки лучше комплектовать традиционным ДВС на бензине.

Отметим, что международные эксперты недавно сообщили, что уже через 10 лет сегмент дизельных авто на мировом рынке сократится до 40 процентов.