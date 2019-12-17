MINI Clubman превратится в кроссовер

Уже в следующем поколении автомобиль может кардинальным образом модифицироваться, превратившись из классического универсала в столь популярный на данный момент кроссовер. Это необходимо бренду для того, чтобы повысить имидж модели.

Стоит отметить, что данную информацию опубликовало одно из зарубежных изданий, ссылаясь на главного дизайнера автомобильного производителя. При этом, не отмечается, каким образом машина в новом «амплуа» сможет избежать так называемого внутреннего пожирания, ведь если MINI Clubman станет кроссовером и увеличится в габаритах, то внутри самого модельного ряда у него появятся прямые конкуренты. Речь идёт про Countryman.

Помимо этого, появились данные, что автомобиль MINI Cooper в будущем станет ещё более компактным. Хотя, дизайнер фирмы и отметил, что уменьшать габаритные размеры и без того небольшого транспортного средства с учётом глобальной электрификации слишком трудно. Ведь появляется необходимость где-то прятать аккумуляторы.