Land Rover работает над самым простым внедорожником

Компания Land Rover сообщила о том, что в настоящий момент занимается разработкой максимально упрощённого и удешевлённого автомобиля, который мог бы занять позицию самой младшей модели в линейке.

Одно из профильных английских изданий сообщает, что в настоящий момент этому бюджетному проекту присвоено название L860. Информатор полагает, что основой для нового внедорожника является платформа Omega-Arc D10, разработкой которой занималась фирма Tata Motors.

Для изготовления будет применяться в основном штампованная сталь, в отличие от актуальных автомобилей бренда, для которых чаще используют алюминий. Сообщается, что внедорожник получит зависимую подвеску из-за неразрезного моста. Ещё одной особенностью авто станет уникальный передний подрамник. О внешнем виде модели и о его базовой комплектации пока нет никакой информации.