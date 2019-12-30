Lada Samara против Skoda Favorit – кто кого сплагиатил?

Увидев на фотографиях два этих автомобиля с определенного ракурса неопытные автомобилисты могут решить, что перед ними стоит задача найти 10 отличий, поскольку обе машины – это наша «восьмёрка». Но это вовсе не так. Сходство дизайнов нашей ВАЗ-2108 (она же Lada Samara) и чехословацкой Skoda Favorit очевидно, но действительно ли кто-то из этих компаний украл внешний облик машины конкурента при разработке своей?

Разработкой автомобиля Skoda Favorit инженеры «Шкоды» начали заниматься в 1982 году, когда чехословацкие конструкторы получили заказ на создание абсолютно новой модели. Внешним обликом Favorit занимался итальянский дизайнер Нуччо Бертоне, который подготовил опытный образец уже к 1983 году, то есть всего за один год. Поэтому несмотря на то, что «Фаворит» считается исконно чехословацкой моделью, его дизайн полностью итальянский.

Что касается отечественного ВАЗ-2108, то его созданием российские инженеры начали заниматься в 1978 году. Именно тогда и появился опытный образец переднеприводной «восьмерки», однако до конвейера автомобиль добрался лишь в 1984 году.

Таким образом, обвинять в плагиате ни дизайнеров Skoda Favorit, ни, тем более ВАЗ-2108, не стоит, поскольку в те времена для переднеприводного лифтбэка такой внешний облик был полностью типовым. В этом же стиле выполнены экстерьеры и других моделей тех времен: Yugo Sana, Fiat Tipo. И даже в легендарном Volkswagen Golf образца 80-х можно заметить определенные черты сходства с обоими этими автомобилями, пишет портал «Покатим».