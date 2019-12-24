Lada 4×4 получит руль с подушкой безопасности весной 2020

Производство обновленной Lada 4×4 уже стартовало, но пока реформенный внедорожник комплектуется исключительно боковой подушкой безопасности, вмонтированной в сиденье водителя. По информации издания «Лада.Онлайн», в планы «АвтоВАЗа» входит установка и фронтального «эйрбега» в новую Lada 4×4, но произойдет это только тогда, когда «вазовцы» найдут поставщика.

По слухам новый руль с подушкой безопасности планировалось установить на новые Lada 4×4 уже в январе, но в итоге сроки сдвинулись на несколько месяцев из-за особенностей конструкции рулевого колеса.

Напомним, что производство новой Lada 4×4 стартовало 16 декабря. Автомобиль получил модернизированную переднюю панель с другим блоком управления системой климата, две розетки на 12 вольт, расположившиеся на центральной консоли, а также множество других небольших доработок.

Техническое оснащение внедорожника осталось без изменений. Он по-прежнему комплектуется безальтернативным 1,7-литровым двигателем, выдающим 83 лошадиные силы. В качестве трансмиссии предложена только «механика».