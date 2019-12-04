Из экзаменов на права исчезнут «площадки»

Всем известная «площадка» в скором времени исчезнет из экзаменационной программы при сдаче на водительские права. Как оказалось, к такому решению чиновники пришли для того, чтобы юные водители учились управлять транспортным средством в реальных условиях, а не на специально подготовленной территории.

Вероятнее всего, «площадки» пропадут уже начиная с 1 октября будущего года. Эти данные озвучил представитель ГУОБДД. По его мнению, представители Государственной автоинспекции должны оценивать водителей в реальных условиях.

Стоит отметить, что по этому поводу в стране давно ходили различные разговоры. Некоторые полагали, что все тренировки на этих площадках нужно дублировать и на реальных улицах. Однако, в ведомстве полагают, что на отработку умений и навыков на площадках и без того тратится много времени. И выделять его ещё и для проработки этих же аспектов на дороге – просто невозможно.

Помимо этого, в настоящий момент далеко не каждая автошкола имеет в своём составе площадку, поэтому ей приходится арендовать её, что сулит большими расходами. Одновременно с изменением правил сдачи экзамена, будут внесены и некоторые изменения в теоретическую часть обучения, что позволит повысить уровень знаний автомобилистов.