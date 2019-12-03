Geely готовит для РФ конкурента Hyundai Creta и Renault Arkana

Компания Geely анонсировала скорый выход на российский авторынок нового компактного кроссовера, который должен навязать конкуренцию бестселлеру Hyundai Creta. Новый «паркетник» уже продается в Китае, где зовется SX11. До российских дилеров эта модель, но уже с другим именем – Coolray – доберется в первом полугодии 2020 года.

Новинка построена на архитектуре Volvo (BMA). Длина кроссовера составляет 4330 мм, ширина равна –1800 мм, а высота – 1609 мм. Размер колесной базы – 2600 м.

По словам представителей «Джили», автомобиль уже получил сертификат Одобрения типа транспортного средства. При этом пока в открытой базе Росстандарта ОТТС на эту модель найти не удается.

В Китае SX11 комплектуется бензиновыми турбомоторами на 1- и 1,5-литра, выдающими 136 и 177 лошадиных сил соответственно. Вторым двигателем, к слову, оснащается Volvo XC40. Связку базовому мотору составляет 6-скоростная МКПП, а «топовому» – 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.

Поставки этой модели в Россию, скорее всего, будут осуществляться напрямую из Китая, по крайней мере на первом этапе. Позже не исключен вариант, при котором новый Coolray встанет на конвейер предприятия «Белджи» в Белоруссии.