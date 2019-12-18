Ford улучшил рамный Expedition

Рамный внедорожник американской компании получил пакет обновлений под названием FX4, который позволит расширить возможности транспорта.

Согласно статистике, около 1/5 от общего числа пользователей автомобилем Ford Expedition регулярно эксплуатируют машину на бездорожье. Около половины владельцев и вовсе постоянно выезжают на внедорожнике на охоту, рыбалку, либо просто вылазки в дикие места. Именно поэтому производитель посчитал актуальным выпуск пакета дополнений, который будет полностью отвечать требованиям большинства владельцев.

В пакет вошёл крупный радиатор, самоблокирующийся дифференциал заднего моста с электронным управлением, шикарные литые диски на 18 дюймов, картер двигателя, укороченный спойлер, подножки с резиновым покрытием и многое другое. Помимо этого, будет использована инновационная система, отвечающая за адаптацию транспортного средства к различным нестандартным типам грунта.

Под капотом автомобиля с новым пакетом дополнений будет работать мотор на 3.5 литра мощностью в 380 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автомат на 10 ступеней.