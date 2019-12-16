Дорожные камеры не повышают безопасность на дорогах

Представители Ростеха не так давно провели глубокий анализ эффективности работы камер, установленных вдоль проезжей части. Как оказалось, несмотря на то, что сеть дорожных комплексов постоянно расширяется, по факту техника приносит очень мало пользы.

Как оказалось, количество камер никаким образом не влияет на уровень эффективности работы самой системы фиксации. Для примера были приведены регионы, где количество камер крайне низкое, при этом, уровень аварийности в них ниже. Соответственно, можно смело говорить о том, что абсолютное большинство камер на дорогах остаются бесполезными.

В рамках исследования были проверены более 15 тысяч комплексов фото- и видеофиксации, а также рассчитано их непосредственное влияние на снижение уровня аварийности в текущем году. Кроме того, учитывалась и статистика, которая была получена за последние 5 лет.

Оказалось, что наибольший процент камер находится в Самарской области, в столице и Татарстане. При этом, в первом случае эффективность использования техники составляет только 15 процентов, тогда как в Москве и Татарстане и того меньше, всего 10 процентов.