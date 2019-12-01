Дешевый аналог Hyundai Santa Fe оказался популярнее оригинала

Компания Haima вывела на китайский рынок в июле этого года свой новый кроссовер под названием S8. С тех пор автомобиль, дизайн которого сильно напоминает внешний облик последнего Hyundai Santa Fe, продемонстрировал высокую популярность, опередив по продажам оригинальную модель. Отметим, что осенью этого года модель Haima 8S появилась в базе «Роспатента», что может косвенно говорить о возможности выхода этого кроссовера в продажу в России.

Согласно информации, опубликованной китайской ассоциацией автопроизводителей, за четыре месяца со старта реализации в «Поднебесной» Haima 8S объем продаж этой модели составил 4 тысячи 500 единиц. Для сравнения, за этот же период Hyundai Santa Fe выбрали только 3 тысячи покупателей.

Напомним, что Haima 8S разработана на архитектуре HMGA. Длина «паркетника» составляет 4565 мм, ширина –1850 мм, а высота – 1682 мм. Размер колесной базы равен 2700 мм.

В моторную линейку этой модели входят бензиновые турбомоторы, рабочий объем которых составляет 1,2- и 1,6-литра, а мощность: 148 и 194 лошадиные силы соответственно. В паре с обоими трудятся 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением. Привод – только передний.

Стоимость Haima 8S в КНР начинается от 85 тысяч 900 юаней или 785 тысяч рублей по текущему курсу. За Hyundai Santa Fe в Китае просят от 202 тысяч 800 юаней или 1 миллион 850 тысяч рублей.