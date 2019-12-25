Citroen скромно обновил седан C6

Компания Citroen сообщила об обновлении своего флагманского седана модели С6. Как оказалось, все изменения свелись лишь к пересмотру комплектаций.

Напомним, что продажа люксовых седанов возродилась 3 года назад. В его основе положена старая тележка PF3. Несмотря на ожидания разработчиков, большим спросом автомобиль не пользовался. В этом году было реализовано чуть больше 2 тысяч единиц и это на 46 процентов меньше, чем годом ранее. Однако, отказываться от С6 в фирме пока не планируют.

Обновления весьма скромные. Дизайн авто остался прежним, хотя светодиодная оптика появилась в большей части комплектаций. В салоне появилась крышка центрального тоннеля из натурального дерева. Немного обновились ассистенты для водителя, а также мультимедийная система. Что касается силовых агрегатов, то под капотом будет работать мотор на 1.6 литра с мощностью в 170 лошадей, и двигатель на 1.8 литра с отдачей в 211 лошадиных сил. Привод положен только передний.

Цены также остались на прежнем уровне и стартуют от 1 миллиона 686 тысяч рублей. Самая дорогая версия обойдётся в 2 миллиона 449 тысяч рублей.