Бюджетный Hyundai ix35 стал самым популярным кроссовером марки

Компания Hyundai отчиталась об итогах 11 месяцев для линейки своих SUV-моделей в на китайском авторынке. Первая строчка в рейтинге самых популярных кроссоверов бренда вновь досталась бюджетному «паркетнику» ix35, который с начала 2019 года был реализован в количестве более 118 тысяч единиц. За счет такого высокого спроса ix35 смог опередить в «Поднебесной» таких грандов, как Skoda Kamiq и Toyota RAV4.

Hyundai ix35 комплектуется в КНР 2-литровым 163-сильным агрегатом, сочетающимся с АКПП и передним приводом. Кроме него для покупателей этой модели доступен 1,4-литровый турбированный двигатель с тем же «автоматом» и полным приводом.

Стоимость Hyundai ix35 на рынке Китая начинается с отметки в 119 тысяч 900 юаней или 1 миллиона 67 тысяч рублей по текущему курсу. В «топовой» комплектации автомобиль продают за 161 тысячу 900 юаней или 1 миллион 440 тысяч рублей.

Напомним, что кроссовер Hyundai ix35 ранее продавался в России с 2010 по 2015 годы. Бюджетная версия этой модели, доступная сейчас в Китае, спроектирована на платформе этого кроссовера.