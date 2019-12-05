Brilliance привезет в Россию обновленный кроссовер V3

Китайская автомобильная марка Brilliance готовится к старту продаж в России обновленного кроссовера с индексом V3. Новинка должна выйти на наш рынок в августе-сентябре 2020 года, сообщает пресс-служба бренда. Цены и комплектации на новый V3 для РФ объявят в первом квартале 2020 года.

В рамках рестайлинга кроссовер Brilliance V3 приобрел серьезно видоизмененный дизайн по сравнению с предшественником. Компактный «паркетник» получил другие фары и бамперы, а также модернизированную радиаторную решетку и задние фонари. Габариты автомобиля стали больше – длина составила 4240 мм (+40 мм), а ширина прибавила 13 мм – до 1600 мм. Размер колесной базы остался без изменений – 2570 мм.

Напомним, что продажи кроссовера Brilliance V3 в России стартовали в августе текущего года. Автомобиль поставляется в нашу страну напрямую с завода в Китае. Стоимость «паркетника» начинается от 839 тысяч рублей. За «топовую» версию этой модели просят 939 тысяч рублей.

Приводит в движение кроссовер 1,5-литровый бензиновый агрегат, мощность которого составляет 107 лошадиных сил. В паре с ним «трудится» 5-ступенчатая МКПП или 5-диапазонный «автомат».