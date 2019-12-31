BMW X7 показали в Мюнхене

Немецкий автомобильный производитель показал новую концептуальную версию пикапа, который был создан на основе популярного автомобиля модели BMW X7. Отметим, что презентация проходила в Мюнхене.

Пока что пикап такого рода существует лишь в единичном экземпляре. Его длина 10 сантиметров больше по сравнению с традиционным кроссовером. Для погрузочной площадки было отведено 140 сантиметров пространства. Если же открыть борт, то площадка увеличится вплоть до 2 метров. Для того, чтобы сократить вес самого автомобиля, верх кузова, а также двери были изготовлены из специальных композитных материалов.

Под капотом автомобиля будет работать бензиновый турбированный мотор с отдачей в 340 лошадиных сил. Сообщается, что в смешанном режиме езды расход топлива не превысит 9 литров. Несмотря на позитивные комментарии экспертов, о серийном выпуске такого пикапа в фирме пока не задумываются.