BMW отправит в ремонт 19 087 автомобилей

Представители немецкой компании сообщили о том, что запускают сервисную акцию, которая коснётся более 19 тысяч автомобилей. Речь идёт про такие транспортные средства, как Х6 и Х6М, которые продавались на территории Российской Федерации с начала 2017 года и по сегодняшний день. Эту информацию уже подтвердили представители ведомства Росстандарт.

Стоит отметить, что сервисная кампания предусматривает отзыв машин с весьма серьёзными проблемами. Транспортные средства сводят на нет безопасность перевозки несовершеннолетних пассажиров. Как оказалось, при частном использовании фиксаторов, предусмотренных для кресел Isofix, крепления могут разрушиться, ввиду чего транспортировка ребёнка окажется небезопасной.

В настоящий момент дилеры уже занимаются оповещением всех владельцев данных автомобилей, соответствующих условиям кампании по отзыву. Им необходимо будет в ближайшее время приехать в сервисный центр. Там будет проведён осмотр повреждений, при их наличии, и ремонт.

Отметим, что аналогичная проблема уже была зафиксирована несколько лет назад. Тогда неполадки с креплениями для детских кресел были в паркетниках моделей Х3 и Х4.