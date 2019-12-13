АМЗ запатентовал обновленный внедорожник «Тигр»

Арзамасский машиностроительный завод (АМЗ) зарегистрировал в Роспатенте дизайн обновленного внедорожника «Тигр», представленного на форуме «Армия-2019» в подмосковной Кубинке летом этого года.

Военный внедорожник отличается от дореформенного другим дизайном передней части кузова, где появилась бронированная решетка радиатора, а также модернизированной светотехнике, составленной из универсальных модулей Hella.

Обновленный АМЗ «Тигр» имеет в оснащении автоматическую трансмиссию от китайской фирмы Fast Gear, в то время как дореформенная версия этой модели комплектовалась как 5-ступенчатой МКПП отечественного производства, так и американской автоматической коробкой передач Allison 1000.

Приводит в движение новый «Тигр» прежний 4,4-литровый агрегат ЯМЗ-534, выдающий 215 лошадиных сил при 735 Нм пикового вращающего момента. Связку ей составляет система постоянного полного привода с 2-ступенчатой «раздаткой» и блокировкой межосевого дифференциала.

Производство обновленного броневика будет осуществляться параллельно с базовым АМЗ-2331 «Тигр», чей выпуск стартовал еще в 2005 году.