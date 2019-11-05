«Зимняя» Lada Vesta готовится к выходу в продажу

Компания «АвтоВАЗ» готовится к выводу в продажу промежуточно-обновленной Lada Vesta, что повлечет за собой и пересмотр комплектаций этой модели.

По данным портала «РГ», такая версия «Весты» получит новую связку мотора и трансмиссии, а также лишится популярной комплектации Comfort с пакетом Image, вместо которого покупателям предложат модификацию Comfort с пакетом Winter.

Новую версию Lada Vesta с зимним пакетом разработали на базе комплектации Comfort+Image, но добавили ей пакет «теплые опции», в который войдут: подогрев рулевого колеса, обогрев лобового стекла, подогрев зеркал и 3-уровневый подогрев сидений. Дополнительное оснащение данной комплектации пока держится в секрете.

Предполагается, что стоимость версии Comfort+Winter окажется примерно на 25 тысяч рублей дороже, чем предлагалась связка Comfort+Image.

Напомним, что цены на седан Lada Vesta сейчас начинаются от 606 тысяч 900 рублей. За универсал просят минимум 688 тысяч 900 рублей.