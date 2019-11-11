Внедорожный Rolls-Royce стал мощнее

Компания Rolls-Royce представила новую версию кроссовера Cullinan. Новинка получила приставку в названии – и Black Badge.

Из имени авто понятно, что машина получила полностью чёрный кузов. Глубокий цвет был достигнут путём десятикратного нанесения краски. Практически весь хромированный декор был специально затемнён, включая радиаторную решётку. Выгодно выделяются на таком фоне светлые колёсные диски на 22 дюйма с новым дизайном, за которыми виднеются суппорты красного цвета. Клиент при покупке имеет возможность заменить цвет чёрного кузова на любой другой из 44 000 доступных оттенков, сделав машину уникальной.

Главная же особенность заключается в улучшенном моторе. Под капотом внедорожника установлен битурбированный двигатель с мощностью в 600 лошадиных сил. И это на 29 лошадей больше, чем имеет стандартная модификация. Такое решение позволило улучшить динамические показатели и теперь до первой сотни внедорожник добирается на 0.3 секунды быстрее. Максимальная скорость движения составляет 250 км/ч.