В России внедряют квадратные светофоры

Эксперты утверждают, что новый форм-фактор позволит улучшить степень восприятия знаков светофора на дороге. В частности, водителям будет издали видно, какой свет горит на панели.

Один из профильных экспертных агентств разработал новые образцы светофоров, и уже пошли слухи о постепенном внедрении техники. Кардинальным отличием от классических модификаций являются квадратные деления. Уже традиционно, в рамках экспериментального проекта такая техника будет работа в столице России. На основании полученных данных будет принято решение о повсеместном использовании нового форм-фактора.

Согласно сведениям специалистов, актуальные светофоры, подразумевающие круг, встроенный в квадрат, значительно сокращают площадь и дальность свечения, ввиду чего водители не могут их воспринимать с дальнего расстояния. Новое же решение позволяет увеличить информативность техники вплоть до 50 процентов.