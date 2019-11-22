В России скоро появится новый JAC A5

Уже в 2021 году на отечественном рынке стартуют продажи нового китайского лифтбека. Речь идёт про модель JAC A5.

Машина была разработана в одном из итальянских дизайн-центров. В интерьере используются дорогие отделочные материалы. В центре передней консоли располагается широкоформатный тачскрин с диагональю в 10.4 дюйма. В базовый список оборудования войдут запуск мотора кнопкой, безключевой доступ, подсветка интерьера с широким выбором оттенков, камеры кругового обзора, а также голосовое управление системой мультимедиа.

Под капотом будет работать полуторалитровый мотор с мощностью в 150 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой на 6 ступеней механического типа или вариаторной установкой. На домашнем рынке машина уже представлена и продается по цене от 690 тысяч рублей. Сколько лифтбек будет стоить у нас в стране – пока не сообщается.