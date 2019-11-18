В России хотят создать софт для проверки мотора по звуку

По предварительной информации, новый сервис будет иметь созвучное знаменитому приложению название Автошазам.

Новая программа появится в доступе через полтора года. За её разработку отвечает группа инициаторов из НТИ совместно с представителями компании НП ГЛОНАСС. Чтобы воспользоваться софтом, его нужно будет установить на свой смартфон и записать на гаджет звук работающего мотора. После этого система искусственного интеллекта оценит характеристики силового агрегата и даже определит, каков пробег у мотора и сколько ему лет.

Кроме того, система будет анализировать данные на предмет обнаружения неисправности. По окончанию процедуры, пользователь получит рекомендации и узнает, стоит ли ему отправиться в мастерскую и выполнить ремонт или двигатель находится в полном порядке.