В Москве произошла настоящая светофорная революция

В столице Российской Федерации произошла глобальная перенастройка светофоров. При этом, работы были выполнены в пользу пешеходов.

Таким образом, им теперь придётся значительно меньше ждать зелёного сигнала либо же пользоваться увеличенным временем для свободного перехода дороги на зелёный свет.

С начала текущего года в Москве заработало около 30 новых светофоров. Эти данные опубликовали на своей странице представители ЦОДД. До конца 2019 планируется установить ещё 20 электронных устройств для безопасности передвижения по столичным дорогам. Кроме того, в профильном Центре организации дорожного движения рассказали, что провели масштабную работу по перенастройке светофоров, чтобы дать больше времени пешеходам для перехода через проезжую часть.

Напомним, что на югк Москвы уже несколько месяцев функционирует новая умная система, которая распознаёт движущийся общественный транспорт и включает зелёный сигнал светофора для приоритетного проезда. Такие технологии значительно улучшили городской трафик. И в скором времени они будут применяться и в других уголках столицы, а позже и по всей России.