В Китае дебютировал рамный внедорожник Maxus D90 Pro

В рамках автомобильной выставки в китайском Гуанчжоу состоялся официальный дебют нового рамного внедорожника Maxus D90 Pro. Новинка выйдет в продажу в декабре 2019 года.

Дореформенная версия этой модели с индексом D90 продается в «Поднебесной» с 2017 года. Теперь же флагман компании SAIC пережил обновление, в ходе которого обзавелся помимо 2-литрового бензинового турбомотора линейкой дизельных агрегатов.

От стандартной версии D90 обновленная модификация Pro отличается 2-цветной окраской кузова, наличием легкосплавных 18-дюймовых колес черного цвета, обутых в «зубастую» резину, а также расширенным списком опций.

Приводит в движение Maxus D90 Pro 2-литровый турбодизельный агрегат на 218 лошадиных сил, работающий в связке с 6-диапазонным «автоматом». Привод – полный.

Стоимость рамного внедорожника в КНР начинается от 238 тысяч 800 юаней или 2 миллиона 200 тысяч рублей по текущему курсу. Для сравнения, стандартная бензиновая версия этой модели D90 продается по цене от 156 тысяч 700 юаней или 1 миллион 400 тысяч рублей.