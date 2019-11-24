«УАЗ» напомнил о реанимобиле «Медея» на базе «Буханки»

Представители пресс-службы компании «УАЗ» опубликовали на своих страницах в соцсетях пост, посвященный очередному уникальному автомобилю марки. На этот раз пришел черед автомобиля «Медея» – реанимобиля, разработанного на платформе трехосного УАЗ-452К.

Разработкой этой модели занимались инженеры кооператива «Вездеход» из города Болниси (Грузия). Автомобиль был назван «Медея» в честь волшебницы и основательницы медицины в древнегреческой мифологии.

Мелкосерийная сборка реанимобиля, созданного на базе «Буханки», велось в период с 1989 по 1994 год. Суммарно за это время с конвейера сошло около 500 единиц этого автомобиля.