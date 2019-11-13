Subaru Forester нового модельного года уже в России

С сегодняшнего дня все официальные дилеры компании Subaru открыли предварительные заказы на кроссовер Subaru Forester нового модельного года.

Сообщается, что привычная колористическая гамма паркетника будет разбавлена новым оттенком – тёмно-серым металликом. В нескольких комплектациях появились шикарные восемнадцатидюймовые колёсные диски, оснащённые десятью спицами. В такой версии машины выглядят более солидно по сравнению с предшественниками. Стандартная комплектация подразумевает установку дисков на 17 дюймов с дизайном, который ранее предлагался только в модификациях Comfort и Elegance.

Стоимость автомобиля с приходом точечных изменений выросла. Теперь за базовую версию просят от 2 миллионов 59 тысяч рублей. За версию ES попросят 2 миллиона 449 тысяч 900 рублей, а за версию Elegance ES – 2 миллиона 549 тысяч 900 рублей. Топовая модификация сохранила прежний ценник в 2 миллиона 630 тысяч рублей.

Напомним, что кроссоверы оснащаются двухлитровыми моторами мощностью в 150 лошадиных сил и двигателями на 185 лошадей объёмом 2,5 литра.