Строительство трассы М-11 завершено

Для реализации запланированного проекта понадобилось целых 7 лет. Изначально специалисты ожидали, что строительство будет завершено до лета прошлого года. Однако, сроки существенно затянулись.

Напомним, что работы по созданию скоростной трассы М11 начались в 2012 году. Первый участок был сдан уже через два года, однако сроки сдачи всего объекта в эксплуатацию переносились неоднократно. Чиновники были уверены, что фирма застройщик успеет реализовать задуманное до начала Чемпионата мира по футболу. Однако этим планам не суждено было сбыться. Позже сроки были передвинуты на сентябрь текущего года, но закончить дорогу и на этот раз не удалось из-за найденного археологического памятника.

Теперь же представители Ростехнадзора официально сообщили, что работы наконец-то завершены. Построенный объект полностью соответствует проектной документации и общая протяжённость дороги от Москвы до Северной столицы составляет 670 км. Трасса имеет четыре полосы и пролегает через четыре региона. Чтобы добраться из одной конечной точки в другую понадобится примерно пять с половиной часов.

При этом, согласно утверждённому прейскуранту тарифная сетка будет увеличиваться в выходные дни для владельцев легковых транспортных средств и мотоциклов. В будний день проезд по трассе составит 1 тысячу 800 рублей, тогда как наличие транспондера позволит сэкономить до 500 рублей. В выходной день стоимость проезда для легкового транспорта без транспондера составит 2 тысячи рублей, а с прибором – полторы тысячи.