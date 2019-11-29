Стартовала сборка новой Skoda Octavia

Компания Skoda приступила к производству нового, четвертого поколения модели Octavia. Сборка лифтбэков и универсалов чешской марки ведется за головном предприятии в Млада-Болеславе.

По информации, полученной от пресс-службы «Шкода», производственный цех М13, с конвейера которого сходит новинка, ежедневно будет выпускать по 1 тысячи 150 серийных автомобилей, а ежегодный объем производства новой «Октавии» составит порядка 400 тысяч штук.

Напомним, что официальный дебют четвертой генерации Skoda Octavia состоялся в начале ноября в Праге. Автомобиль получил заметные изменения в дизайне, сделавшие его более современным и привлекательным, а также стал крупнее своего предшественника.

Продавать новую Octavia в Европе начнут в январе 2020-го. До нашей страны новинка доберется не раньше четвертого квартала того же года. Сборкой лифтбэка и универсала для России займется завод «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.